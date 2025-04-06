Жителей Мытищ пригласили поучаствовать в архитектурном форуме «Зодчество ВРН»

В Воронеже 30–31 мая 2025 года пройдет архитектурный форум «Зодчество ВРН 2025». Форум объединит профессионалов, организации и студентов, занимающихся архитектурой, для обсуждения актуальных вопросов градостроительства и демонстрации своих проектов.

Главной темой мероприятия станет «Центр города». В рамках форума предусмотрена конкурсная программа, которая включает несколько направлений, ориентированных на проекты, постройки и студенческое творчество. Особое внимание будет уделено специальным конкурсам, посвящённым центральным районам городов и архитектуре памяти.

Регистрация участников продлится до 15 апреля, а конкурсные проекты принимаются до 15 мая. Итоги будут подведены 30 мая, в день открытия выставки работ. Форум станет важным событием для профессионального сообщества и площадкой для обмена идеями в области архитектуры.

Подробная информация о регистрации, условиях участия и порядке проведения — на странице конкурса:https://bureau-event.ru/zodchestvovrn.