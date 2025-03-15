Жителей Мытищ предупредили о мошенничестве с регистрацией ЕГЭ

Злоумышленники придумали новый способ обмана: они используют стрессовое состояние, в котором находятся родители и школьники во время подготовки к сдаче единого госэкзамена, и пытаются получить доступ к аккаунтам на сайте «Госуслуги». Проверить всю необходимую информацию можно позвонив на горячую линию Рособрнадзора.

Мошенники звонят школьнику или родителю от имени сотрудника «Госуслуг» и сообщают, что регистрацию на единый государственный экзамен аннулировали. Воспользовавшись состоянием растерянности жертвы, преступник предлагает срочно восстановить запись через аккаунты на портале «Госуслуг». Злоумышленник попросит ввести код, который он уже отправил по СМС.

Чтобы не попасться на уловку, необходимо позвонить на горячую линию Рособрнадзора по телефону: 8 (495) 198-93-38. Специалисты назовут вам номер, по которому можно проверить, зарегистрирован ли ребенок на единый госэкзамен.