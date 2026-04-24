Жителей Мытищ поздравили с Днем труда и местного самоуправления

Поздравления также принимали работники жилищно-коммунальной сферы, строительного комплекса, молодые специалисты — все, кто вносит свой вклад в развитие городского округа Мытищи и всего Подмосковья. Традиционно лучшим предприятиям вручили Кубок городского округа Мытищи, а также отметили лучших по профессии. Полный список награждаемых можно найти на сайте.

"Дорогие друзья! Спасибо каждому за терпение и мастерство, за то, что даже в самый трудный день вы остались на своих местах и продолжили делаеть наш округ лучше. Низкий поклон ветеранам, чей труд стал фундаментом. Уважение и признание — всем трудящимся. Напутствие— молодым, кому продолжать этот путь», — отметила Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.