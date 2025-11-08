Жителей Мытищ поблагодарили за своевременный сигнал о нарушении экологии

В ходе выезда на место комиссией зафиксированы признаки нарушения обращения с отходами.

Сотрудниками управления экологии администрации округа совместно с сотрудниками полиции 6 ноября была организована проверка по обращению жителей деревни Беляниново, которые сообщили о незаконной свалке.

Кроме того, остановлены грузовики, деятельность которых вызвала обоснованные вопросы.

По выявленным фактам сотрудниками полиции составлены протоколы, которые будут направлены в профильные ведомства — Министерство экологии Подмосковья и Россельхознадзор.

«Выездные мероприятия и контроль за ситуацией — особенно в тех точках, где жители справедливо поднимают острые экологические вопросы, будут продолжены, — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов, выразив благодарность жителям за их активную позицию. — Только вместе можем навести порядок».