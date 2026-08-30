Жителей Московского региона предупредили о тумане до утра 30 августа

МЧС: в Московском регионе ожидается туман с видимостью до 100–500 метров

В Московском регионе ожидается туман с видимостью 100-500 метров до утра воскресенья, 30 августа. Экстренное предупреждение опубликовали на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В ведомстве передали прогноз погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«В ближайший час с сохранением до 07:00 30 августа местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу, а пешеходам — быть внимательнее при переходе улиц и дорог. Водителям напомнили о снижении скорости движения и строгом соблюдении ПДД, в том числе отказаться от лишних обгонов и внезапных торможений.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первая недели осени завершится похолоданием и обильными дождями.