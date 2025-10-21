Жителей Луховиц пригласили пройти диспансеризацию

Луховицкая больница предоставляет жителям округа возможность проверить свое здоровье, пройдя бесплатную диспансеризацию в Единый день здоровья, который состоится в субботу, 25 октября. Это уже второй подобный день, проводимый больницей в текущем месяце.

Мероприятие пройдет с 08:00 до 12:00 одновременно на двух площадках: в центральной поликлинике Луховиц и в больнице поселка Белоомут. Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Программа диспансеризации включает в себя широкий спектр клинических исследований, направленных на выявление различных заболеваний и факторов риска. Среди них: общий и биохимический анализы крови, определение уровня глюкозы и холестерина в крови, анализ на наличие гепатита С, а также обследование, направленное на раннее выявление онкологических заболеваний.