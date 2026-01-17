Жителей Лосино-Петровского попросили освободить парковки для уборки снега

Утром 16 января по многочисленным просьбам жителей были расчищены от снега дворы на улице Пушкина у домов № 4, 8, 11 и 13, а также общая парковка.

Глава городского округа Сергей Джеглав попросил жителей следить за новостями в чате по благоустройству, чтобы знать график уборки своего двора. Он также обратился с просьбой по возможности освобождать парковочные места для более эффективной работы техники и отметил, что совместные усилия — это вклад каждого в комфорт и безопасность.

Ранее Сергей Джеглав провел отраслевое совещание по вопросам уборки снега и работы коммунальных служб. На нем подвели промежуточные итоги зимнего содержания территории: специалисты дорожного хозяйства с 1 по 13 января вывезли уже более двух тысяч кубометров снега.