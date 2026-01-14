Коммунальные службы устранили последствия снегопада в Лосино-Петровском округе

Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав провел отраслевое совещание по вопросам уборки снега и работы коммунальных служб. На нем были подведены промежуточные итоги зимнего содержания территории и усилены меры по ликвидации последствий снегопада.

В ходе совещания была отмечена слаженная работа энергетиков и жилищно-коммунальных служб, благодаря которой в праздничные дни удалось избежать серьезных аварийных отключений. Специалисты дорожного хозяйства отчитались о проделанной работе: с 1 по 13 января с территории округа уже вывезено более 2 тысяч кубометров снега.

Уборка проводится комплексно во всех населенных пунктах. Так, 12 января техника работала в деревнях Мизиново, Топорково, Кармолино, Райки, Митянино и селе Анискино. В ночь на 13 января были расчищены подъезды к социально значимым объектам в городе, в первую очередь — к школам и детским садам.

«Продолжаем мониторить ситуацию и работать в усиленном режиме. Подробный план работ на ближайшие дни размещен в профильном чате», — сообщил Сергей Джеглав.