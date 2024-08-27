Жителей Лобни пригласили на открытые тренировки по футболу

В городском округе Лобня стартует серия открытых тренировок по футболу для юных спортсменов. Занятия проходят каждый вторник, четверг и субботу на стадионах города.

Тренировки начинаются в 11:00 на стадионе «Москвич», расположенном по на улице Иванищенко, 1А.

В 12:00 занятия стартуют на стадионе «Труд» в микрорайоне Красная Поляна на улице Спортивная, 27.

Опытные тренеры обучают детей правилам футбола, знакомят с грамотной разминкой и эффективными футбольными приемами.

«Футбол — это не просто спорт. Это настоящее искусство. На наших тренировках мы поддерживаем спортивную форму ребят и помогаем развивать силу духа. Тренировки проходят на свежем воздухе, что еще лучше влияет на здоровье и самочувствие», — отмечают тренеры.

Отметим, что принять участие в открытых тренировках могут дети в возрасте от шести до 12 лет.

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