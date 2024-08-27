Жителей Лобни пригласили на День открытых людей 31 августа

Фото: Медиасток.рф

Центр досуга «Восточный» городского округа Лобня приглашает жителей и гостей муниципалитета на мероприятие «День открытых людей», который состоится 31 августа. В этом году название события немного изменилось, подчеркивая его дружелюбную атмосферу.

Мероприятие начнется в 12:00 с увлекательной детской интерактивно-развлекательной программы, где маленькие гости смогут весело провести время и познакомиться с различными активностями.

С 13:00 стартуют мастер-классы, среди которых «Волшебный мир театра», «Цветок. Рисование с натуры» и «Мой друг». Участники смогут не только поучаствовать в творческих занятиях, но и попробовать свою удачу в лотерее.

В 16:00 все желающие смогут получить консультацию у руководителей творческих коллективов центра досуга и записаться в интересующие кружки, что позволит каждому найти занятие по душе.

Завершит программу детская дискотека, которая начнется в 17:00.

Напомним, что Центр досуга «Восточный» расположен по адресу: улица Окружная, 11 к.3.

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