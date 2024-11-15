Жителей Лобни пригласили на праздник «Русский двор»

В Лобне пройдет праздник русской культуры и традиций. Гостей ждут мастер-классы, выступления фольклорных ансамблей и веселые забавы.

Школа мозаики имени отца Димитрия станет местом встречи любителей русской культуры. Для взрослых будут организованы мастер-классы по самообороне, военному делу и основам тактической медицины. Любители музыки насладятся выступлениями Лобненского казачьего хора «Сброя», фольклорного ансамбля «Камышинка», артели «Игрецы» и певицы Ольги Котовой, известной по проекту «Голос шестьдесят».

Детей порадуют катания на лошадях, а всех гостей — чаепитие у самовара и русское застолье. Кроме того, на праздник приедет ветеран специальной военной операции Владимир Барышников, чтобы поделиться своими историями.

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