Жителей Лобни приглашают на мероприятия в парках

Жителей Лобни приглашают на мероприятия, которые будут проходить в парках города. В программе — мастер-классы, занятия, концерты и игры.

В Центральном парке города состоятся занятия в вокальной студии и скандинавская ходьба. В других парках можно будет поучаствовать в творческих мастер-классах, а также сыграть в настольные игры.

Для активных жителей будут проведены спортивные секции, такие как ориентирование и забег. Также для всех желающих организуют дискотеку и развлекательные программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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