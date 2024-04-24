Жителей Лобни предупредили о начале пожароопасного периода | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:26 Жителей Лобни предупредили о начале пожароопасного периода Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Сотрудники администрации городского округа Лобня провели разъяснительную работу среди жителей частного сектора о начале сезона повышенной пожарной опасности. Встреча состоялась в районе Луговая.

В ходе мероприятия жителям представили рекомендации по использованию электронагревательных устройств, напомнили о запрете сжигание мусора, сухой травы и листвы открытым способом, а также дали указания по предотвращению пожаров при курении.

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Начальник отдела территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации города Алексей Пашков сообщил, что для усиления профилактической работы среди населения частного сектора, сотрудники размещают информационные плакаты на досках объявлений и стендах.

Участникам встречи раздали буклеты и листовки с информацией о правилах пожарной безопасности, контактных данных службы спасения, а также причинах часто возникающих пожаров в садовых обществах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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