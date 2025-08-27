Жителей Люберец пригласили поучаствовать в акции по утилизации электроники

В Люберцах 4 сентября откроется осенне-зимний сезон экологической программы «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщило министерство экологии региона.

Инициатива стала возможна благодаря соглашению от 12 августа между Фондом рационального природопользования и тремя региональными министерствами: экологии и природопользования, образования и имущественных отношений.

«Школа утилизации: электроника» — одна из самых масштабных экологических акций в России», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Он добавил, что программа действует в 17 регионах, а Московская область всегда выходит на лидирующие позиции. Мосин пригласил всех желающих поучаствовать в проекте.

Сдать отработавшее оборудование могут сотрудники, посетители и органы власти, а также учреждения социальной, образовательной сферы, системы здравоохранения, культуры, спорта и других отраслей. Принимаются компьютеры, офисная и бытовая техника, гаджеты и различные электрические инструменты.

Акция продлится в Подмосковье до 26 декабря. Расписание работы пунктов приема и условия участия можно найти на официальном сайте.