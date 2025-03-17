Жителей Люберец предупредили о плановых отключениях электричества 18 марта

Жителей городского округа Люберцы предупредили о плановых отключениях электричества во вторник, 18 марта. На объектах компании «Мособлэнерго» проведут технические работы.
С 08:00 до 17:00 электричество планируют отключить в школе № 21 на улице Побратимов, в домах 1А и 3Д на улице Инициативная, в домах 2А, 2Б и 4 на улице Митрофанова, в домах 5 и 7 на Комсомольском проспекте, а также на автостоянке и в автокомплексе.
Все сведения о внеплановых отключениях публикуют на сайте «Мособлэнерго».
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