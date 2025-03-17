Жителей Люберец предупредили о плановых отключениях электричества 18 марта

С 08:00 до 17:00 электричество планируют отключить в школе № 21 на улице Побратимов, в домах 1А и 3Д на улице Инициативная, в домах 2А, 2Б и 4 на улице Митрофанова, в домах 5 и 7 на Комсомольском проспекте, а также на автостоянке и в автокомплексе.

Все сведения о внеплановых отключениях публикуют на сайте «Мособлэнерго».