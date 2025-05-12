Жителей Ленинского округа предупредили об отключении электричества 13 мая

Компания «Мособлэнерго» сообщает о возможных плановых отключениях электроэнергии в Видном 13 мая с 08:30 до 17:00. В это время будут проводить технические работы, чтобы улучшить надежность электроснабжения.
Свет может быть временно отключен в микрорайоне Сосновый Бор. Там энергетики будут устанавливать новое оборудование, а на территории СНТ «Солнышко» специалисты планируют заменить оборудование.
По всем вопросам, связанным с отключением и качеством электроснабжения, можно обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99. Также информация о внеплановых отключениях доступна на сайте компании.
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