Жителей Котельников пригласили на занятия скандинавской ходьбой

Секция по скандинавской ходьбе уже шестой год продолжает работать в Кузьминском лесопарке в Котельниках. Жителей приглашают присоединиться к полезным занятиями.

Тренировки организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Их проводит опытный тренер, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации Михаил Набокин.

Такие занятия помогают укреплять сердечно-сосудистую систему, улучшать осанку, снимать стресс и дарят заряд бодрости. Они проходят каждый вторник и четверг в 10:00 у главной сцены Кузьминского лесопарка.

Сначала проводят разминку, затем участники отправляются на оздоровительный маршрут по лесным тропам. С собой нужно иметь палки для скандинавской ходьбы и социальную карту (для участников программы «Активное долголетие»).

Занятия доступны всем желающим без возрастных ограничений.