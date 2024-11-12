Жителей Котельников пригласили на пробежки в Кузьминский лесопарк

Обширную программу мероприятий подготовили для жителей городского округа в Кузьминском лесопарке. На этой неделе все желающие смогут принять участие в различных активностях.

Занятия по бегу и общей физической подготовке начнутся в 18:30 в среду, 13 ноября. В четверг, 14 ноября, в 10:00 в лесопарк приглашают поклонников скандинавской ходьбы, а в 10:30 — желающих попробовать свои силы в спортивном ориентировании.

В пятницу, 15 ноября, в 10:30 начнется анимационная программа для юных жителей городского округа. А в 9:00 16 ноября состоится традиционный забег всероссийского проекта «Пять верст». После пробежки на дистанцию пять километров участников мероприятия ждут викторины, спортивные игры и чаепитие в компании единомышленников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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