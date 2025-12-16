Жителей и гостей Пушкино пригласили на уличные новогодние программы

Министерство по содержанию территорий Московской области пригласило семьи из Пушкино на новогодние уличные представления. Они пройдут во дворах 20 и 27 декабря.

Как отметили в ведомстве, инициатором выступила одна из местных управляющих компаний. Ее сотрудники проведут для всех желающих гуляние под названием «Новогоднее путешествие с Машей и Медведем в поисках Деда Мороза».

Гостей праздника ждет не только сказочное представление с героями мультфильмов и главными символами праздника, но и конкурсы, горячий чай и сладкие подарки. Сотрудники УК представят волшебный синий трактор и сани Деда Мороза с высотой подъема стрелы до 24 метров. Также на площадке разместится новогодний «Квадромаркет» от «Города мастеров».

Мероприятия пройдут по адресам: