Жителей и гостей Чехова пригласили на мероприятия в парк «Дубки»

В парке «Дубки» села Троицкое на еженедельной основе проходят анимационные, развлекательные и спортивные программы. Принять участие в них могут все желающие.

В четверг, 1 мая, посетителей ждут на праздничное мероприятие «Открытие теплого паркового сезона», которое начнется в 12:00. Для гостей подготовят анимационную и концертную программы, мастер-классы. Помимо этого организуют праздничную торговлю.

В пятницу цикл мастер-классов продолжится. Спортивные тренировки состоятся в 13:00 и 15:15. Принять в них участие смогут как взрослые, там и дети.

Пребывание на свежем воздухе полезно для общего самочувствия и хорошего настроения. Жителей и гостей округа ждут в парках муниципального округа Чехов. Подробную информацию и расписание можно узнать на официальном сайте парков, а также на портале администрации муниципалитета.