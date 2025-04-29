Жителей и гостей Чехова пригласили на мероприятия в городском парке

В парке культуры и отдыха каждую неделю проходят анимационные, развлекательные и спортивные программы. Посетить их могут гости всех возрастов.

1 мая в 12:00 жителей Чехова приглашают на открытие теплого сезона. Посетителей ждут анимационная и концертная программы, творческие и спортивные мастер-классы, ярмарка мастеров и многое другое.

Помимо этого, в субботу и воскресенье с 12:00 для всех гостей пройдут творческие мастер-классы, в которых смогут поучаствовать как маленькие, так и взрослые посетители парка. Для них также организовали шуточные состязания и уличные забавы.

Ознакомиться с полным расписанием можно на официальном сайте администрации муниципального округа Чехов, а также на портале Парки Чехова.