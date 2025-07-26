Жильцов МКД в Химках проинформировали о возможностях электронного голосования

«Волонтеры Подмосковья», сотрудники управляющих компаний и территориальных управлений провели в Химках поквартирный обход домов. Жителям рассказали о том, как как решить жилищные вопросы за пару кликов.

Участники мероприятия побывали в домах № 13 по улице 9 Мая и № 5 по улице Дружбы. Жильцы узнали, как с помощью электронного голосования они могут оперативно решать важные вопросы — от установки общедомовых счетчиков до смены управляющей компании.

Главное преимущество новой системы — скорость: протокол в онлайн-формате рассматривают за пять дней. Также без дополнительной проверки и в дистанционном формате происходит внесение в реестр. Проголосовать можно через приложение, сайт Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства или в МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.