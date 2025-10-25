Жителей Химок пригласили поучаствовать в конкурсе на лучший дом и двор

В Московской области продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор». Жителей городского округа Химки приглашают поделиться лучшими практиками управления многоквартирными домами. Подать заявку можно на официальном сайте до 15 ноября.

По итогам конкурса выберут лидеров в пяти номинациях: «лучший двор» — жюри оценит благоустройство дворовых территорий и активность жителей, «лучший подъезд» — рассмотрит порядок в подъездах и вклад жильцов, «самый дружный дом» — оценят случаи, когда соседи объединяются для решения общих проблем, «самый энергоэффективный дом» — проверят, есть ли в доме мероприятия по снижению коммунальных платежей и какое участие жители в них принимают, «молодые руки района» — жюри оценит благоустройство дворовых территорий, выполненное горожанами в возрасте до 35 лет.

Конкурс организуют партия «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Его проводят уже третий год, и жители Химок активно к нему присоединяются. Например, в 2023 году жильцы дома № 8 по улице Горшина победили в номинации «лучший подъезд». Они привели в порядок общедомовое пространство и украсили его в природном стиле.