Жителей Фрязина пригласили пройти бесплатный онкологический скрининг

Горожане смогут проверить свое здоровье в Щелковской больнице. 8 февраля в учреждении здравоохранения пройдет День открытых дверей.

Все пришедшие в этот день в больницу на обследование пройдут первичный осмотр и получат консультацию онколога. При наличии показаний пациентам также проведут осмотр и консультации хирург, уролог и акушер-гинеколог. Кроме того, в случае необходимости можно будет выполнить ряд обследований: маммографию, ультразвуковое исследование, рентгенографию, компьютерную томографию, диагностику новообразований кожи, скрининг на рак предстательной железы и злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Обследование будет проводиться бесплатно. При посещении больницы с собой нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Предварительно нужно записаться до 7 февраля по телефону 8 (991) 573-96-43.

День открытых дверей состоится с 9:00 до 14:00 по адресу: Московская улица, дом 7, корпус 1, четвертый этаж, правое крыло, Центр онкологической амбулаторной помощи, кабинет 429.