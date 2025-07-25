Жителей Егорьевска предупредили о новых схемах мошенничества

Профилактическую лекцию о защите от дистанционного мошенничества провели в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации пожилых жителей «Журавушка». Егорьевский городской прокурор Алексей Савельев рассказал о новых схемах преступлений с использованием современных технологий.

Наиболее распространенными видами мошенничества в последнее время стали телефонные звонки, а также сообщения в социальных сетях. Пожилых жителей хотели обезопасить от уловок недобросовестных личностей.

«Злоумышленники любыми способами стараются выманивают номера банковских карт, личные данные, просят срочно перевести деньги, представляясь друзьями, знакомыми или родственниками», — поделился Егорьевский городской прокурор Алексей Савельев.

Как рассказал специалист, ввести в заблуждение может и копирование голоса родственника, поэтому подозрительный звонок необходимо немедленно сбросить. Также важно сохранить все переписки и номера телефонов злоумышленников и передать эту информацию правоохранительным органам.