Жителей деревни Ленинка пригласили на встречу по вопросам социальной газификации

Специалисты Мособлгаза проведут открытый диалог с жителями деревни Ленинка Рузского муниципального округа. Встреча будет полезна тем, кто ждет программу социальной газификации или планирует подключение дома.

Открытый диалог пройдет в этот четверг, 20 августа 2026 года, начало в 14:00. Место проведения: площадка вблизи дома № 31 в деревне Ленинка.

На встрече жителям расскажут о сроках подключения к газу в их населенном пункте, как подать заявку на подключение и рассчитать стоимость строительно-монтажных работ на участке. Также специалисты объяснят, как получить газ по льготным программам для многодетных семей, пенсионеров и ветеранов. Кроме того, участники встречи узнают, что уже сделано в рамках губернаторской программы газификации.