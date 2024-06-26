Жителей Богородского округа призвали проводить обслуживание газового оборудования

Специалисты газовой службы передали заявления в Главное управление содержания территорий на более 1700 собственников квартир и домов Богородского округа. Эти жильцы не допустили сотрудников для проведения техобслуживания оборудования.

Собственники, которые препятствуют проведению проверок газового оборудования, могут поставить под угрозу не только свою безопасность, но и безопасность соседей. Помимо отключения газа, будут возбуждены административные дела и выписаны штрафы.

Голубое топливо могут отключить также из-за неправильных подключений, замуровывания газовых труб в стены и опутывания их электропроводами. К 1 июня компания «Мособлгаз» с помощью специализированной организации провела техобслуживание в 23 000 квартирах, а также в 520 домах.

«Пока эффективность проведения техобслуживания с первого посещения неоптимальная и составляет всего 45-55%», — отметил генеральный директор Городской инженерной службы Дмитрий Гусев.

График обслуживания квартир можно посмотреть на сайте «Молоблгаз». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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