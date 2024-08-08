Жителей Балашихи пригласили пройти обследование печени в онкодиспансере

Московский областной онкодиспансер использует современные методы диагностики пациентов. Жителей Балашихи пригласили пройти обследование с уникальным контрастным препаратом, который за одно исследования может решить сразу несколько задач диагностики опухолевых и неопухолевых заболеваний печени и желчных путей.

Для диагностики внутрь вводится препарат, который быстро распространяется по организму.

«Ни один контрастный препарат, кроме гепатотропного, не в состоянии проникнуть внутрь клетки, а данный препарат может это сделать, в этом его уникальность», — рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.

С помощью такой методики врачи могут легко отличить доброкачественные новообразования от злокачественных. Также препарат позволяет найти дополнительные метастазы и мелкие патологические образования. Все это важно для выбора тактики лечения.

Напомним,в Красногорске строят главный детский медицинский центр Подмосковья. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».