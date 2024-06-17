Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы Подмосковья

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

«Мы практически достроили Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Я хотел поблагодарить и сказать, что в июле мы будем готовы к открытию. И конечно, очень хотел бы вас пригласить, Владимир Владимирович, потому что мы собрали большую команду врачей. Уверен, это будет знаковое событие», — сказал Андрей Воробьев.

Другой большой проект в здравоохранении Московской области — Балашихинская областная больница. Первый камень в фундаменте заложили 5 марта.

«Вы поддержали еще одну большую клинику, которую мы начали строить в Балашихе. Это восточное направление», — отметил глава Подмосковья.