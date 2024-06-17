Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы Подмосковья
Губернатор Воробьев пригласил президента на открытие больницы имени Рошаля
Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.
«Мы практически достроили Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Я хотел поблагодарить и сказать, что в июле мы будем готовы к открытию. И конечно, очень хотел бы вас пригласить, Владимир Владимирович, потому что мы собрали большую команду врачей. Уверен, это будет знаковое событие», — сказал Андрей Воробьев.
Другой большой проект в здравоохранении Московской области — Балашихинская областная больница. Первый камень в фундаменте заложили 5 марта.
«Вы поддержали еще одну большую клинику, которую мы начали строить в Балашихе. Это восточное направление», — отметил глава Подмосковья.
Открыть центр планируют в конце 2027 года или начале 2028-го.
«Вы сказали про некоторые крупные объекты здравоохранения. Андрей Юрьевич, вопросов всегда много, один из них — это, конечно, поликлиническое звено и возможность посещений. Нужно увеличивать возможность посещений в этом самом важном звене для граждан. Доступность должна быть», — сказал Владимир Путин.
Самый большой запрос, отметил губернатор, — на первичную помощь, поэтому реализуются масштабные проекты по ремонту и строительству поликлиник.
И конечно, целая программа по привлечению врачей. Эта тема очень актуальна во всех регионах. Мы делаем заметные выплаты тем, кто идет в первичное звено.
Андрей Воробьев
Он добавил, что специалисты по узким специальностям сегодня — на вес золота.
«Это тем более важно, что, в отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает населением», — подытожил Владимир Путин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».