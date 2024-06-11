Житель Солнечногорска отправил 100 саженцев лип для парка в Луганске

Заслуженный артист России и житель городского округа Солнечногорск Сергей Куприк вместе с супругой Екатериной купили и отправили большой груз в Луганск — лавочки и деревья для благоустройства парка и академии Матусовского.

В Луганске, в преддверии Дня России приступят к созданию сквера. Важный подарок для благоустройства новой территории заслуженный артист РФ Сергей Куприк сделал совместно с Всероссийским Обществом Охраны Природы и Прихожанами Храма Черниговской Иконы Божьей Матери.

«Порядка 100 саженцев лип и несколько десятков скамеек направили в Луганск для благоустройства парка и академии Матусовского, где я и учился. Спасибо всем, кто принимает участия в благоустройстве новых наших территорий. Только вместе мы сила!» — сказал заслуженный артист России и житель городского округа Солнечногорск Сергей Куприк.

Сергей Куприк совместно с супругой Екатериной с самого начала возникновения конфликта на юго-востоке Украины, с 2014 года, стали заниматься благотворительностью и регулярно направляют гуманитарный груз в помощь как мирному гражданскому населению, так и военнослужащим.

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