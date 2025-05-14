Житель Серпухова стал призером всероссийской олимпиады школьников по биологии

Олег Кавизин из городского округа Серпухов занял призовое место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Финал провели 13 мая в Образовательном центре «Сириус» в Протвино.

После уроков Олег Кавизин посещает занятия в «БиоТех-Пущино», активно участвует в программах естественнонаучной направленности «БиОК» и «Проектная и исследовательская деятельность» под руководством педагога Елены Видягиной. Помимо этого, юноша изучает органическую химию у Александра Нагайцева.

Олег Кавизин блестяще справился с решением задач, где необходимо было продемонстрировать профессиональные знания, логику, эрудицию и творческий подход. В рамках практического тура проверили навыки в морфологии и систематике растений, зоологии беспозвоночных, цитологии и гистологии, биоразнообразии и экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.