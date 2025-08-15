Житель села Липицы в Серпухове вырастил на участке персики и абрикосы

Житель села Липицы Андрей Москаль вырастил на своем участке южные фрукты — персики и абрикосы. Любовь к садоводству он унаследовал от отца, Виктора Николаевича, жителя Белгородской области.

Отец Андрея передал ему знания и привил любовь к труду. Сейчас глава семейства продолжает заниматься любимым делом в Белгороде. Они обмениваются опытом в селекции садовых деревьев.

«Выращивать персики и абрикосы в Подмосковье — это вполне реально!» — утверждает опытный садовод.

В саду Андрея растут более 50 деревьев. К абрикосам и персикам добавили черешню и виноград. В прошлом году часть насаждений погибли от заморозков, но супруги не сдаются. Они работают над созданием более стойких сортов, адаптированных к московскому климату.

Андрей мечтает, чтобы абрикосы росли в каждом дворе Подмосковья. Он отмечает, что история выращивания южных культур в России уходит в 1654 год, когда в Измайловском саду появились южные фрукты. Со временем эти культуры распространили по усадьбам, а к XVIII веку их уже выращивали в открытом грунте на юге России. Выведением морозостойких культур занимались многие селекционеры, включая И. В. Мичурина. Его дело продолжили другие ученые.

Выращивание персиков и абрикосов требует упорного труда и знаний. Необходимы грамотная подготовка почвы, уход за растениями, постоянное самообразование и чтение специальной литературы. Андрей считает, что главное — любовь к саду, которая поможет преодолеть все трудности.