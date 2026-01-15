Житель Раменского округа исполнил роль бандита в сериале

Актер и телеведущий Алексей Шаранин снялся в сериале «Мухтар. Он вернулся». Новинку показали по телевидению на новогодних каникулах.

Алексей исполнил роль бандита по кличке Жгут. Он признался, что ему нравится играть отрицательных персонажей.

Кроме того, мужчина рассказал, что в 2025 году участвовал в съемках фильма «Без оглядки» режиссера Наталии Кончаловской, в комедийном онлайн-проекте «Луномосик» и в «Невероятных приключениях Шурика».

В этом году он также планирует продолжить сниматься в фильмах, играть эпизодические и, возможно, главные роли. Также Алексей хотел бы продолжить развивать свой продюсерский центр, работать на телевидении, сотрудничать с блогерами и устраивать творческие встречи.

