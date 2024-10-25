Житель Подольска изготовил 30 маскировочных сетей для бойцов СВО

Гуманитарный груз отправят из Подольска в зону СВО. Посылку подготовил местный житель для сына и его сослуживцев.

Маскировочные сети изготовил житель Подольска Николай. Он отметил, что подобные посылки собирают ежемесячно.

Помочь военнослужащим могут все жители округа. Для этого гуманитарную помощь можно отнести в волонтерские пункты.

Они работают в ВЦ «Красная горка» в доме № 5 на Садовой улице, в СП «Молодежный» в доме № 8 на Почтовой улице, в КПЦ «Дубровицы», ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский, а также в СДК «Молодежный».

Также пункты открыты в волонтерском центре на улице Ульяновых и в сортировочном пункте на Парковой улице. Получить подробную информацию можно по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

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