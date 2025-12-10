Житель Павловского Посада выиграл конкурс по компьютерной графике

В Коломне состоялись итоговые мероприятия областного онлайн-конкурса по компьютерной графике «Символ года 2026», в котором участвовали представители с особыми потребностями здоровья и пожилые граждане.

Организаторами было заявлено четыре специальные номинации, в рамках которых собрали заявки от множества талантов из различных социальных учреждений Москвы и Подмосковья, включая Коломну, Сергиев Посад, Павловский Посад, Серебряные Пруды и Дубну.

По словам организаторов, все представленные конкурсантами графические произведения отличаются высоким качеством исполнения и оригинальностью подачи материала. Они создавались с применением современных цифровых инструментов и технологий, воплощаясь в ярких образах, отображавших главные моменты уходящего года и новогоднего настроения.

Одним из признанных лидеров конкурса стал студент анимационной студии «Пластилиновая ворона» Павел, представляющий павловопосадский социальный центр. Его работа в номинации «Видеоролик» удостоилась первого места наряду с конкурсантом из Коломны. Участникам вручили памятные грамоты и сертификаты.