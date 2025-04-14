Житель Одинцова стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира, житель Одинцовского округа Сергей Семенов успешно защитил свой титул. Он стал двукратным чемпионом Европы.

Награждение Сергея Семенова состоялось при участии выдающегося кубинского борца Михаина Лопеса, единственного в истории борьбы пятикратного олимпийского чемпиона.

В финальном поединке в весовой категории до 130 килограммов спортсмен из Одинцова выиграл у представителя Турции Мухаммета Бакира. «Теперь Сергей — двукратный чемпион Европы, чемпион мира и обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр», — поздравил борца с победой глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также на чемпионате Европы российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе под флагом Объединенного мира борьбы, продемонстрировали выдающиеся результаты. В женской борьбе россиянки завоевали три золотых и две бронзовые награды. Чемпионками Европы стали Екатерина Вербина, Ольга Хорошавцева и Анастасия Сидельникова.

Наибольшую результативность продемонстрировали вольники, выиграв пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионами стали Начын Монгуш, Заур Угуев, Ибрагим Ибрагимов, Давид Баев и Ахмед Усманов.