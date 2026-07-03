Подмосковные легкоатлет выиграл золото на летней Спартакиаде учащихся

В Краснодаре с 1 по 3 июля прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся России по легкой атлетике. Представитель Московской области Александр Жуков завоевал золотую медаль в метании диска среди юношей. Он выступил за областной Центр олимпийских видов спорта из Коломны и показал результат 54 метра 80 сантиметров.

Серебряным призером стал легкоатлет из Москвы с результатом 53,72 метра. Бронзовую медаль получил участник из Нижегородской области, метнувший диск на 48,85 метра.

Ранее спортсмены из Московской области успешно выступили в финале Спартакиады по фехтованию в Уфе, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. По итогам состязаний фехтовальщики заняли первое общекомандное место. Самбисты принесли в копилку сборной региона пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали и также возглавили рейтинг команд в своей дисциплине.

Торжественная церемония открытия XIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года прошла 24 июня в Мытищах. Соревнования проводятся с июня по сентябрь в 19 субъектах Российской Федерации. Подмосковье примет финалы по девяти видам спорта.