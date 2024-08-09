Житель Лобни передал личный автомобиль для бойцов в зону СВО

В городском округе Лобня на территории филиала компании «Дакар-авто» состоялась передача автомобиля ГАЗ для нужд специальной военной операции. Собственник автомобиля Виктор решил отдать свой личный транспорт военнослужащим.

Осуществить эту добрую инициативу ему помог один из подмосковных волонтеров с позывным Джедай.

«Здесь работает компания, руководство и сотрудники которой регулярно помогают ребятам за ленточкой. Мы обратились к ним и нашли общий язык», — рассказал волонтер.

Перед отправкой в зону специальной военной операции автомобиль тщательно подготовили и дополнительно установили осколочную защиту.

Напомним, что в Лобне активно оказывается всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей находится на улице Мирная, 13 к. 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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