Житель Лобни передал личный автомобиль для бойцов в зону СВО
В городском округе Лобня на территории филиала компании «Дакар-авто» состоялась передача автомобиля ГАЗ для нужд специальной военной операции. Собственник автомобиля Виктор решил отдать свой личный транспорт военнослужащим.
Осуществить эту добрую инициативу ему помог один из подмосковных волонтеров с позывным Джедай.
«Здесь работает компания, руководство и сотрудники которой регулярно помогают ребятам за ленточкой. Мы обратились к ним и нашли общий язык», — рассказал волонтер.
Перед отправкой в зону специальной военной операции автомобиль тщательно подготовили и дополнительно установили осколочную защиту.
Напомним, что в Лобне активно оказывается всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей находится на улице Мирная, 13 к. 2.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.
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