Житель Люберец Агаджанян установил рекорд мира по сценическому экстриму в Курске

В Курской области 11 мая люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк выступил на фестивале «Шуклинка Фест». Там мужчина установил новый силовой рекорд. Достижение посвятили 80-летию Великой Победы, оно стало подарком для жителей от Федерации силового экстрима России.

В этот раз тяжелоатлет поставил перед собой задачу за 12 минут разломать не менее восьми стальных стержней и надуть столько же грелок. Все аксессуары для выступления спортсмена подбирал Международный союз стронгмена-силового экстрима.

За отведенное время Агаджанян смог расколоть 12 шпилек и разорвать 14 грелок. Для усложнения, наибольшей зрелищности и придания номеру драматичности богатырь лопал грелки в прыжках, либо в моменте, когда на нем находились его ассистенты.

«Мастер сценического экстрима Сергей Агаджанян по прозвищу „Русский Халк“ сделал практически невозможное с легкостью разрушив, за установленный лимит времени 12 минут десятки абсолютно разных по типу нагружаемых мышц предметов сценического экстрима!» — сказал руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Русский Халк является многократным рекордсменом мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, а также заместителем президента Федерации силового экстрима России.