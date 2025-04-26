Житель Люберец Агаджанян стал мировым рекордсменом по сценическому экстриму
Люберчанин Сергей Агаджанян, по прозвищу Русский Халк, установил силовой рекорд мира по сценическому экстриму. Действо прошло на смотровой площадке Воробьевых гор 26 апреля в рамках Московского мотофестиваля и открытия мотосезона. Спортсмен за 15 минут сломал 11 стальных стержней, скрутил 15 сковород и надул до разрыва 12 грелок.
Рекорд фиксировал представитель Международного союза стронгмена — силового экстрима, рекордсмен мира по сценическому экстриму Сергей Чуприна. Достижение приурочили к 80-й годовщине Великой Победы.
«Этот „подвиг силы“ представлял себой невыполнимую задачу для большинства в сценическом экстриме, но Сергей Агаджанян справился с этим вызовом человеческим возможностям. Поздравляю его с установлением очень сложного рекорда!» — сказал руководитель Международного союза стронгмена — силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
Набор реквизита на выступлении оказался уникальным, он включил разные инструменты по специфике разрушения, сложные и зрелищные. Например, сковороды выбрали специально меньшего размера: они тяжелее сворачиваются. Стержни сильно нагружали руки спортсмена, а грелки стали самыми непредсказуемыми в номере. С таким набором Русский Халк еще не бил рекорды.