Житель Химок стал призером конкурса «Молодой правозащитник Подмосковья»

Эльтуран Мамедли из Химок создал онлайн-платформу по оказанию юридической помощи людям. С этим проектом он поучаствовал в областном конкурсе и занял второе место.

В конкурсе могли участвовать люди, проявившие себя в общественной деятельности в сфере защиты прав и свобод человека. Эльтуран, ставший его призером, является специалистом «Управления молодежной политики и территориального развития» Химок.

На состязание он представил совместный с юридической компанией проект. С его помощью жители могут не только проконсультироваться онлайн с профессиональным юристом, но и посмотреть видео на юридические темы.

Конкурс организовал Аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области и молодежный совет.

«Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше молодых людей к участию в правозащитной деятельности. Это одна из целей конкурса, а для наших участников — это шанс заявить о себе, развить свои навыки в области защиты прав и свобод человека и внести свой вклад в повышение правовой грамотности населения», — сказала омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.

Церемония награждения пройдет 10 декабря. Ее приурочат к Международному дню защиты прав человека. Победителям и призерам вручат дипломы и памятные призы.

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