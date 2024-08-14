Житель Зарайска стал почетным донором России

Коренной житель Зарайска Сергей Николаевич получил звание почетного донора России. Впервые он сдал кровь в 2016 году и с тех пор делает это регулярно.

По словам заведующего отделением переливания крови Владимира Адианова, Сергей Николаевич — человек с активной жизненной позицией, всегда готовый откликнуться и сдать кровь.

«Уже девятый год я прихожу в нашу больницу и сдаю кровь. Сначала я поставил себе цель стать почетным донором, но со временем это стало для меня не так важно. Теперь я просто хочу помогать людям, и если они нуждаются в моей крови, я всегда готов прийти на помощь», — рассказал Сергей Николаевич.

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