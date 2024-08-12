Подмосковные бригады врачей, включая хирургов и реаниматологов, работают в очень напряженном режиме в Курской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев . Медики помогают и бойцам, и гражданским, пострадавшим из-за атаки ВСУ .

«Вы знаете, что произошло вторжение. Наглое, бесцеремонное, жестокое вторжение на территорию нашей страны. Буквально в первые сутки было принято решение отправить и бригады скорой помощи, и врачей, чтобы усилить возможность спасать жизни как гражданских, так и наших бойцов», — сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

Он поблагодарил всех врачей, фельдшеров и водителей, которые находятся под Курском.

«Врачи работают в очень напряженном режиме. Все бригады, все хирурги, реаниматологи и кареты скорой помощи круглые сутки спасают жизни, помогают. И делают это достойно», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Сейчас Московская область принимает эвакуированных из-под Курска и детей, и взрослых. Их размещают в оздоровительных загородных лагерях, обеспечивая горячим питанием, одеждой, помощью врачей и сотрудников всевозможных ведомств: МФЦ, ЗАГСа, центров занятости и не только.