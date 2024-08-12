«Врачи работают круглые сутки». Андрей Воробьев — о помощи Подмосковья жителям Курской области

Андрей Воробьев: Подмосковье обеспечило круглосуточную врачебную помощь Курску

Подмосковные бригады врачей, включая хирургов и реаниматологов, работают в очень напряженном режиме в Курской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Медики помогают и бойцам, и гражданским, пострадавшим из-за атаки ВСУ.

«Вы знаете, что произошло вторжение. Наглое, бесцеремонное, жестокое вторжение на территорию нашей страны. Буквально в первые сутки было принято решение отправить и бригады скорой помощи, и врачей, чтобы усилить возможность спасать жизни как гражданских, так и наших бойцов», — сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

Он поблагодарил всех врачей, фельдшеров и водителей, которые находятся под Курском.

«Врачи работают в очень напряженном режиме. Все бригады, все хирурги, реаниматологи и кареты скорой помощи круглые сутки спасают жизни, помогают. И делают это достойно», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Сейчас Московская область принимает эвакуированных из-под Курска и детей, и взрослых. Их размещают в оздоровительных загородных лагерях, обеспечивая горячим питанием, одеждой, помощью врачей и сотрудников всевозможных ведомств: МФЦ, ЗАГСа, центров занятости и не только.

После сеанса разговора с главой Курской области Алексеем Смирновым был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались в районах, которые были оккупированы.

Андрей Воробьев

И вчера, и сегодня прибывают автобусы. Жителей Курской области распределили в комфортные летние лагеря или пансионаты.

«Это преимущественно 90% из тысячи, которую мы сейчас смогли принять, на это есть запрос. Это дети —самому маленькому из них к субботе было 10 месяцев. Я думаю, что на сегодняшний день уже будут и совсем младенцы», — добавил Андрей Воробьев.

Губернатор подытожил, что уже получил отчеты из Егорьевска и Пушкино: главы городских округов вовлечены в работу, связанную с приемом и заботой о прибывших.

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