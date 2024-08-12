«Врачи работают круглые сутки». Андрей Воробьев — о помощи Подмосковья жителям Курской области
Андрей Воробьев: Подмосковье обеспечило круглосуточную врачебную помощь Курску
Подмосковные бригады врачей, включая хирургов и реаниматологов, работают в очень напряженном режиме в Курской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Медики помогают и бойцам, и гражданским, пострадавшим из-за атаки ВСУ.
«Вы знаете, что произошло вторжение. Наглое, бесцеремонное, жестокое вторжение на территорию нашей страны. Буквально в первые сутки было принято решение отправить и бригады скорой помощи, и врачей, чтобы усилить возможность спасать жизни как гражданских, так и наших бойцов», — сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.
Он поблагодарил всех врачей, фельдшеров и водителей, которые находятся под Курском.
«Врачи работают в очень напряженном режиме. Все бригады, все хирурги, реаниматологи и кареты скорой помощи круглые сутки спасают жизни, помогают. И делают это достойно», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
Сейчас Московская область принимает эвакуированных из-под Курска и детей, и взрослых. Их размещают в оздоровительных загородных лагерях, обеспечивая горячим питанием, одеждой, помощью врачей и сотрудников всевозможных ведомств: МФЦ, ЗАГСа, центров занятости и не только.
После сеанса разговора с главой Курской области Алексеем Смирновым был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались в районах, которые были оккупированы.
Андрей Воробьев
И вчера, и сегодня прибывают автобусы. Жителей Курской области распределили в комфортные летние лагеря или пансионаты.
«Это преимущественно 90% из тысячи, которую мы сейчас смогли принять, на это есть запрос. Это дети —самому маленькому из них к субботе было 10 месяцев. Я думаю, что на сегодняшний день уже будут и совсем младенцы», — добавил Андрей Воробьев.
Губернатор подытожил, что уже получил отчеты из Егорьевска и Пушкино: главы городских округов вовлечены в работу, связанную с приемом и заботой о прибывших.
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