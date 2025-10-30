Житель деревни Щельпино в Воскресенске победил в конкурсе «Лучший староста Подмосковья»
Конкурс на лучших старост прошел в Подмосковье. Активистку одного из населенных пунктов Воскресенска отметили благодарственными письмами.
Награды губернатора Московской области Андрея Воробьева и Совета муниципальных образований Московской области получила староста деревни Щельпино Наталья Пупшева. Благодарственные письма ей вручили за вклад в социально-экономическое развитие Подмосковья и в развитие института старост сельских населенных пунктов.
Состязание прошло в этом году впервые. В нем поучаствовали около 700 старост со всего региона.
Конкурсанты представили свои проекты. Их оценивало профессиональное жюри.
Также все желающие могли обменяться опытом и своими наработками, которые помогают выстроить эффективную работу в селах и деревнях. В том числе о работе с местными жителями и властью.