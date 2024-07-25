Жильцы помогли коммунальщикам озеленить двор на Северном шоссе в Раменском

Двор дома № 20 на Северном шоссе в Раменском благоустроили и озеленили. Эту работу помогли выполнить жильцы, которые приняли активное участие в работах.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказали, что жители объединили усилия с работниками муниципального бюджетного учреждения. Вместе они благоустроили двор и высадили 1300 кустов кизильника. Образовалась живая изгородь, которая будет украшать и защищать пространство от пыли. Молодые клены добавили зелени и свежести.

Совместные усилия жителей и коммунальщиков преобразили не только двор, но и настроение всего округа.

Подготовку к зиме важно начать уже сейчас — об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил коллегам на совещании правительства. Нужно не только покупать новую технику, но и привести в порядок существующий парк, а также усилить работу по кадровому вопросу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».