Воробьев поручил начать подготовку коммунальной техники к зиме в Подмосковье

Подготовку к зиме важно начать уже сейчас — об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил коллегам на совещании правительства. К сезону в регионе закупят новые трактора и погрузчики, но вместе с тем важно привести в порядок существующий парк техники, а также усилить работу по кадровому вопросу.

«Знаю, что у нас заказано порядка двух тысяч ручных роторов и еще 350 единиц другой коммунальной техники. Важно приобретать новое, но нужно внимательно, как мы делаем каждый год, посмотреть, что происходит в каждом хозяйстве. Сколько машин на ходу, в каком состоянии тракторы, что необходимо приобрести из запасных частей. Потому что при интенсивном использовании своевременный ремонт — это залог успеха», — сказал губернатор на совещании правительства Подмосковья.

Воробьев поставил задачу в течение месяца собрать всю информацию об укомплектованности городских округов и подготовиться к смотру коммунальной техники. Главам муниципалитетов необходимо взять эту работу на личный контроль.

Губернатор также отметил, что нужно активнее решать возникающие кадровые вопросы.

«Все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, управляющих компаний. Нужно максимально включиться в работу по поиску и найму персонала», — подчеркнул глава региона.

При подготовке к зиме стоит учесть опыт прошлого сезона и не терять времени, добавил губернатор. Необходимо вовремя отремонтировать тракторы, самосвалы, погрузчики, закупить запчасти, подготовить базы для хранения техники, законтрактовать ремонт и обслуживание.

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