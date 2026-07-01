Жилой комплекс со школой и поликлиникой построят в Подольске

В Подольске появится новый жилой комплекс. В составе «Дубровицы Клаб» спроектированы школа на 625 учащихся, детский сад на 300 мест, амбулаторно-поликлиническая организация, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, торговые помещения и соседский центр.

Современная архитектура и комфорт будут органично сочетаться с природным окружением городского округа. Первую очередь введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года, а полностью комплекс достроят к концу 2031 года.

Территория комплекса займет 44 гектара, из которых почти треть отдадут под общественные пространства. Специалисты обустроят здесь прогулочные бульвары, зоны отдыха, велодорожки, спортивные и детские площадки.

Все социальные объекты строятся за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий.