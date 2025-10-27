Жилой комплекс построят на улице Базаева в Шаховской

В Шаховской на улице Базаева строят новый жилой комплекс комфорт-класса. Реализацией проекта занимается группа компаний «Сагодовое кольцо».

Строители уже приступили к земляным работам и переносу коммуникаций, задействовав 20 специалистов и специальную технику.

Общая площадь будущего многоквартирного дома «Базаева, 11» составит 5,6 тысячи квадратных метров. Там разместят 95 квартир — от студий до трехкомнатных.

В современных планировках предусмотрены увеличенные кухни-гостиные, мастер-спальни, возможность размещения двух санузлов, а также террасы и балконы. Все жилье будут сдавать с черновой отделкой.

Фасад здания оформят декоративной штукатуркой и светло-серым кирпичом, а для кондиционеров установят специальные корзины. Особое внимание уделят безбарьерной среде: входные группы расположат на уровне земли.

Возле дома разместят детскую площадку для разных возрастов с песочницей и канатным комплексом, а также зону для спорта с турниками, тренажерами и теннисным столом. Жителям будет доступна наземная парковка на более чем 80 автомобилей.

В пешей близости от комплекса находятся учебные заведения, школа искусств, дворец торжеств и теннисный центр. В 11 минутах ходьбы расположена железнодорожная станция «Шаховская».