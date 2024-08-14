Жилой комплекс «Мытищи Парк» станет местом работы для двух тысяч человек

«Мытищи Парк» в настоящее время включает в себя три дома общей площадью более 170 тысяч квадратных метров. Новый квартал имеет развитую социальную инфраструктуру: две школы на 1100 и 850 мест, три детских сада на 200, 300 и 450 воспитанников, больницу, более чем на 250 посещений в смену, паркинг и отдел полиции.

Параллельно с образовательными учреждениями здесь строятся четыре новых жилых корпуса, два из которых почти готовы. После завершения строительства территорию облагородят, проведут экотропу, сделают прогулочные зоны, оборудуют площадки для отдыха и занятий спортом во дворах.

Супермаркеты, аптеки, кафе и рестораны, салоны красоты разместятся на первых этажах многоквартирных домов. Общая площадь помещений уличного ритейла составит более 30 тысяч квадратных метров. Более тысячи сотрудников потребуется нанять, чтобы обеспечить работу этих предприятий: продавцов, стилистов, официантов, менеджеров.

«У нас большие планы по развитию инфраструктуры комплекса. Объектов много, и мы делаем все, чтобы каждый из них был максимально полезным как для жителей, так и для экономики региона в целом. Школы, детские сады и поликлиника, которые мы сейчас строим, позволят создать сотни рабочих мест для таких востребованных специалистов, как учителя и врачи», — отметил Евгений Архаров, руководитель проекта «Мытищи Парк» группы «Самолет».

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