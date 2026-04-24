Жилой комплекс «Легенда Марусино» построят в Люберцах

В Люберцах продолжается строительство жилого комплекса «Легенда Марусино». На площадке первого корпуса завершили основной этап монолитного строительства: полностью установили каркас здания, провели кладку стен и бетонирование подземного паркинга.

Девелопером выступает застройщик «Марусино».

Сейчас специалисты сосредоточены на инженерной части — они проводят монтаж систем вентиляции, отопления и водоснабжения, параллельно продолжаются работы по устройству кровли, фасадов, установке окон и прокладке внешних коммуникаций. Тепловое оборудование смонтировали частично, также недавно приступили к строительству котельной.

Во втором корпусе также заметен прогресс. Монолитные конструкции готовы в секциях с первой по четвертую, кроме того, завершили бетонирование стен подземной парковки. В пятой секции продолжается устройство монолитных стен.

Одновременно проходят кладочные работы как внутри здания, так и по внешнему контуру, а также монтаж инженерных систем и кровельных конструкций.

Жилой комплекс возводят в деревне Марусино рядом с Заречной улицей. Проект предусматривает строительство двух многоквартирных домов с подземным паркингом на 156 автомобилей и благоустроенными дворовыми пространствами.

На внутренней территории появятся детские и спортивные площадки, а также велосипедная дорожка. Помимо жилых помещений и коммерческих площадей, в комплексе разместят объекты повседневной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительный центр, почтовое отделение и участковый пункт полиции.